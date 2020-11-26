"Тедис Украина" намерена идти в Верховный суд

Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), компания планирует подать кассацию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания "Тедис Украина" не согласна с данным решением суда и будет обращаться в Верховный суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ. А данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным. Подобное решение может привести не только к потерям миллиардов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты Украины, но и сокращению рабочих мест по всей Украине в период коронакризиса", - сообщается на сайте компании.

Напомним, "Тедис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2,300 тыс. сотрудников. Региональная сеть состоит из 32 структурных подразделений по всей территории страны.