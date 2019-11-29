ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верховний суд не прийняв скарги на вироки Дронову і Зайцевій

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 15:34
Верховний суд не прийняв скарги на вироки Дронову і Зайцевій
Фото: Геннадій Дронов і Олена Зайцева (kh.suspilne.media)

Скаргу на вирок Дронову направили на доопрацювання

Верховний суд України на прийняв до розгляду скарги на вироки винуватцям смертельної ДТП у Харкові Геннадію Дронову і Олені Зайцевій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням Касаційного кримінального суду, скаргу на вирок Дронову повернули на доопрацювання. Відзначимо, його засудили до десяти років позбавлення волі з трирічною забороною керувати транспортними засобами.

Крім того, за інформацією журналістки Тетяни Доцяк, не прийнята до розгляду і скарга на вирок Зайцевій.

Верховний суд не прийняв скарги на вироки Дронову і Зайцевій

Нагадаємо, смертельна аварія з участю Дронова та Олени Зайцевої сталася в жовтні 2017 року. У Харкові на перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще 5 осіб були травмовані.

За даними слідства, Зайцева за кермом Lexus виїхала на перехрестя на червоне світло, а водій Volkswagen Геннадій Дронов почав рух на жовтий сигнал. За деякими даними, Зайцева перебувала в стані наркотичного сп'яніння.

У серпні Апеляційний суд залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін. Зараз Геннадій Дронов відбуває покарання в колонії в Полтавській області. Олена Зайцева - у виправному центрі в Дніпропетровській області.

У Черкасах сталася потрійна ДТП з автобусом
Новини України ДТПХарківВерховный суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся