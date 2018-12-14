До Верховного суду надійшло понад 150 тисяч справ з початку року

Фото: Валентина Данішевська (УНІАН)

При створенні у грудні 2017 року Верховний суд отримав 76 тисяч справ, найстаріші з яких були датовані 2011 роком

Упродовж року до Верховного суду надійшло понад 150 тисяч справ. Про це повідомила голова Верховного суду Валентина Данішевська, передає кореспондент РБК-Україна.

Станом на зараз із цієї кількості розглянуто тільки 81 тисячу справ.

"До нас почало надходити чимало справ. За рік у суддів опинилось більше як 150 тисяч справ. Касаційний адмінсуд отримав 53 тисяч справ, розглянув на сьогодні 35 тисяч. Касаційний Господарський суд отримав 15 тисяч справ, розглянув - 13. Касаційний кримінальний суд отримав 15 тисяч, розглянув - 8, 5 тисяч. Касаційний цивільний суд отримав 51 тисячу справ, розглянув - 23,5. Таким чином, ми розглянули вже 81 тисячу справ", - повідомила Данішевська.

За її словами, рік тому на початку створення Верховний суд отримав 76 тисяч справ, які не були розглянуті до того моменту. Деякі справи були датовані 2011 роком.

"Почали роботу зі справ, не розглянутих у Верховному суді і касаційних судах. Ми отримали більше як 76 тисяч справ. Це відбулось практично в грудні (2017 року, - ред.) і на початку січня. Найстаріші справи, які були отримані, були датовані 2011 роком. Отже, деякі громадяни очікували на вирішення своїх спорів більше як сім років", - розповіла голова Верховного суду.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Верховний суд України повинен посилювати впровадження Європейської конвенції з прав людини через виконання рішень ЄСПЛ.

Як писало РБК-Україна раніше, у листопаді Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала кваліфікаційне оцінювання для 566 кандидатів, які беруть участь у другому конкурсі на посади суддів Верховного суду, і 270 кандидатів, які претендують на посади суддів.