В Верховный суд поступил иск на указ Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В пресс-службе говорится, что заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальныех действиях.

Отметим, что сегодня указы о роспуске Рады и выборах были опубликованы в "Урядовом курьере". В связи с этим глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о старте избирательной кампании с 24 мая.

Вчера во время внеочередного заседания Рады председатель ВР Андрей Парубий анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд. Спикер подчеркнул, что решение Конституционного суда может быть только после проведения досрочных парламентских выборов.

Отметим, что на этом заседании Рады депутаты должны были проголосовать за законопроекты Зеленского о выборах и публичных закупках, что сейчас также просит ЦИК, но они отказались ставить их даже на повестку дня.

В связи с этим Зеленский заявил, что "народные депутаты ошибаются и даже в мажоритарных округах украинцы изберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продолжить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду", - написал он в Facebook.

Добавим, что во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.