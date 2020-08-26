Верховный суд не передал в ВАКС дело Вовка

Верховный суд не передал в Высший антикоррупционный суд дело главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. В Национально антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) считают, что такие действия создают угрозу для объективного расследования.

Об этом говорится в сообщении совета общественного контроля НАБУ в Facebook.

Как отметили в НАБУ, дело об определении подследственности должно быть передано в ВАКС, ведь все жалобы и ходатайства по делам НАБУ и САП рассматриваются исключительно в антикоррупционном суде.

"Решение Верховного суда влияет на ход всего уголовного производства по "пленкам ОАСК", создавая реальную угрозу для дальнейшего объективного и беспристрастного расследования. Кроме того, это решение может создать опасный прецедент для других дел…", - сообщили в НАБУ.

Напомним, НАБУ инкриминирует судьям захват власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия.

Так, в июле Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку сообщили о подозрении в вынесении "заказных" решений и попытке захвата судебной власти.

Также сообщалось, что в начале августа Печерский районный суд Киева обязал забрать дело главы столичного Окружного админсуда Павла Вовка у НАБУ.