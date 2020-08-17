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Дело ОАСК имеет судебную перспективу, - Сытник

Понедельник 17 августа 2020 14:07
Дело ОАСК имеет судебную перспективу, - Сытник
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

В рамках расследования на допрос в НАБУ появлялся судья Вовк

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что дело Окружного административного суда города Киева является важным и имеет судебную перспективу. Сегодня в рамках расследования на допрос в НАБУ появлялся глава ОАСК Павел Вовк.

Об этом Артем Сытник заявил во время брифинга.

"Мы понимаем, насколько это дело важно, насколько этот суд важен в системе судоустройства. Дальнейшие действия без прокуроров мы не сможем продолжить, но, я думаю, что мы убедим прокуроров, что это дело имеет судебную перспективу", - сказал Сытник.

Напомним, НАБУ инкриминирует судьям захват власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия.

Так, в июле Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку сообщили о подозрении в вынесении "заказных" решений и попытке захвата судебной власти.

Кроме того, ранее в ОАСК сообщили, что Вовк и другие объявлены в розыск судьи находятся на рабочих местах.

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