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Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке в Печерский райсуд

Автор: РБК-Украина

Большая палата Верховного суда Украины передала в Печерский районный суд города Киева дело по иску семьи Суркисов. В заявлении они оспаривают определение их центробанком связанными с ПриватБанком лицами и обмен их средств в банке на акции банка, позже выкупленные государством за 1 гривну.

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Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд гривен активов государства в деле АО КБ "ПриватБанк" и фактически предупредил выбытие еще 28 млрд гривен по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело", - заявила она.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

В Министерстве финансов не соглашаются с решением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка.

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