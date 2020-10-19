Верховний суд передав справу про вклади Суркісів у Приватбанку в Печерський райсуд

Велика палата Верховного суду України передала в Печерський районний суд міста Києва справу за позовом сім'ї Суркісів. В заяві вони оскаржують визначення їх центробанком пов'язаними з ПриватБанком особами та обмін їх коштів в банку на акції банку, згодом викуплені державою за 1 гривню.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова в Facebook.

"Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді 1 млрд гривень активів держави у справі АТ КБ "ПриватБанк" і фактично попередив вибуття ще 28 млрд гривень за аналогічними позовами. І ми продовжимо боротися за збереження цих коштів у Печерському районному суді, куди було передано цю справу", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, до державного "ПриватБанку". Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Міністерстві фінансів не погоджуються з рішенням Печерського суду про задоволення позову про стягнення з банку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів і буде продовжувати захищати інтереси держави і банку.