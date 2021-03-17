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Верховный суд отменил увольнение судьи Царевич

Автор: Олег Черныш

Кассационный административный суд Верховного суда отменил увольнение бывшей судьи Печерского суда Киева Оксаны Царевич. Ее уволили в 2016 году за неправосудные решения и нарушение присяги.

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Роман Маселко.

По его словам, сегодня коллегия судей отменила президентский указ об увольнении Царевич. Источник РБК-Украина в Верховном суде подтвердил вынесение этого решения.

"Да, сегодня КАС ВС вынес решение по делу Царевич", - сообщил он и отметил, что подробности судебного вердикта будут оглашены позже.

В то же время Маселко отметил, что пятилетние полномочия Царевич как судьи истекли еще в 2015 году. Соответственно, если она сейчас восстановится в должности, то не будет иметь права отправлять правосудие. В такой ситуации Высший совет правосудия обязан рассмотреть ее вопрос и подать кандидатуру президенту Украины Владимиру Зеленскому для назначения ее судьей бессрочно.

Напомним, в сентябре 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Царевич. До этого Верховная рада разрешила задержание и арест скандальной судьи, которая фигурировала в уголовном производстве.

Основанием для ее преследования стали решения в начале 2014 года, которыми она лишила водительских прав участников "Автомайдана".

В июне 2020 года Шевченковский районный суд Киева признал ее невиновной в вынесении неправосудных решений. Она пыталась обжаловать увольнение и в 2017 году, но Высший административный суд отказал ей в этом.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныОксана ЦаревичСуд
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