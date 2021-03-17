RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Верховний суд скасував звільнення судді Царевич

Автор: Олег Черниш

Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував звільнення колишньої судді Печерського суду Києва Оксани Царевич. Її звільнили в 2016 році за неправосудні рішення і порушення присяги.

Про це РБК-Україна повідомив адвокат Роман Маселко.

За його словами, сьогодні колегія суддів скасувала президентський указ про звільнення Царевич. Джерело РБК-Україна у Верховному суді підтвердило винесення цього рішення.

"Так, сьогодні КАС ВС виніс рішення по справі Царевич", - повідомив він і зазначив, що подробиці судового вердикту будуть оголошені пізніше.

У той же час Маселко зазначив, що п'ятирічні повноваження Царевич як судді закінчилися ще в 2015 році. Відповідно, якщо вона зараз відновиться на посаді, то не матиме права відправляти правосуддя. У такій ситуації Вища рада правосуддя зобов'язана розглянути її питання і подати кандидатуру президенту України Володимиру Зеленському для призначення її суддею безстроково.

Нагадаємо, у вересні 2016 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Царевич. До цього Верховна рада дозволила затримання і арешт скандальної судді, яка фігурувала у кримінальному провадженні.

Підставою для її переслідування стали її рішення на початку 2014 року, якими вона позбавила водійських прав учасників "Автомайдану".

У червні 2020 року Шевченківський районний суд Києва визнав її невинною у винесенні неправосудних рішень. Вона намагалася оскаржити звільнення і в 2017 році, але Вищий адміністративний суд відмовив їй у цьому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Збройні сили УкраїниОксана ЦаревичСуд
Читайте також
"Суд у смартфоні". Малюська: система уже майже готова для застосування
Прогноз погоди