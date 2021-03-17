Верховний суд скасував звільнення судді Царевич

Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував звільнення колишньої судді Печерського суду Києва Оксани Царевич. Її звільнили в 2016 році за неправосудні рішення і порушення присяги.

За його словами, сьогодні колегія суддів скасувала президентський указ про звільнення Царевич. Джерело РБК-Україна у Верховному суді підтвердило винесення цього рішення.

"Так, сьогодні КАС ВС виніс рішення по справі Царевич", - повідомив він і зазначив, що подробиці судового вердикту будуть оголошені пізніше.

У той же час Маселко зазначив, що п'ятирічні повноваження Царевич як судді закінчилися ще в 2015 році. Відповідно, якщо вона зараз відновиться на посаді, то не матиме права відправляти правосуддя. У такій ситуації Вища рада правосуддя зобов'язана розглянути її питання і подати кандидатуру президенту України Володимиру Зеленському для призначення її суддею безстроково.