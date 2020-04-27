Верховный суд отложил дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке из-за давления

Большая пала Верховного суда 27 апреля отложила решение по делу, в котором Национальный банк доказывает законность списания депозитов семьи Суркисов во время национализации "ПриватБанка" в 2016 году. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Отложили рассмотрение дела в связи с тем, что Большая палата Верховного суда будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины (Офис генерального прокурора, - ред.) и Высший совет правосудия в связи с осуществлением на них давления в последнее время через социальные сети и со стороны СМИ", - сказали в пресс-службе суда.

Как отметили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), судьи обратятся в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд. О следующем заседании суд сообщит дополнительно.

Ранее в НБУ заявляли, что цена вопроса конкретно в этом деле - чуть больше 1 млрд грн. Но поражение государства в этом деле может привести к большим потерям - до 29 млрд грн.

Как отмечали в НБУ, государство при национализации "ПриватБанка" списало со счетов средства связанных лиц, то есть всех тех, у кого были общие бизнес-интересы и родственные связи с Игорем Коломойским, в капитал банка. В целом списание произошло на 29,4 млрд грн. В то же время на национализацию было потрачено 155 млрд грн.

В НБУ отметили, что семья Суркисов есть среди связанных лиц, учитывая хотя бы совместное владение с Коломойским группой каналов "1+1" и "ТЕТ".

Кроме того, после решения суда будут "разморожены" все другие дела по национализации "ПриватБанка". Это те дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконным национализацию и вернуть банк себе.

Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решение о выводе "ПриватБанка" с рынка. Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Напомним, семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена средств на акции "ПриватБанка" (bail-in).