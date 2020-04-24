В НБУ разъяснили последствия решения суда по делу о вклады Суркисов в ПриватБанке

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

От решения Верховного суда зависит дальнейшая судьба ПриватБанка

Верховный суд 27 апреля рассмотрит дело, в котором Национальный банк доказывает законность списания депозитов семьи Суркисов во время национализации "ПриватБанка" в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, государство при национализации "ПриватБанка" списало со счетов средства связанных лиц, то есть всех тех, у кого были общие бизнес-интересы и родственные связи с Игорем Коломойским, в капитал банка. В целом списание произошло на 29,4 млрд грн. В то же время на национализацию было потрачено 155 млрд грн.

В НБУ отметили, что семья Суркисов есть среди связанных лиц, учитывая хотя бы совместное владение с Коломойским группой каналов "1+1" и "ТЕТ". Теперь они, как и другие связанные лица, требуют в судах, чтобы их не считали связанными и вернули деньги.

Цена вопроса конкретно в этом деле - чуть больше 1 млрд грн. Но поражение государства в этом деле может привести к большим потерям - до 29 млрд грн, говорится в сообщении.

Однако кульминация этого сюжета начнется после решения суда. "Ведь именно после этого будут "разморожены" все другие дела по национализации ПриватБанка. Это те дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконным национализацию и вернуть банк себе", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка. Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Напомним, семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена средств на акции "ПриватБанка" (bail-in). По данным НБУ, bail-in является стандартной международной практикой, когда средства собственников и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков тратились на компенсацию денег экс-владельцами и связанными с ними лицами. На сегодняшний день количество исков к НБУ об отмене связанности и bail-in насчитывается около 50 на общую сумму 20 млрд грн.