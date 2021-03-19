Верховный суд открыл три производства по обжалованию санкций против Медведчука

В частности, открыто производство в трех делах по искам, которыми оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Сегодня, 19 марта было открыто производство в деле № 9901/73/21 по административному иску Виктора Медведчука, который обжаловал п. 7 приложения 1 к введенному в действие Указом Президента Украины № 64/2021 решению СНБО Украины, согласно которому применены санкции к истцу. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 14 апреля 2021 года в 15:00.

Ранее, постановлением от 18 марта 2021 года по делу № 9901/74/21 открыто производство в административном деле по исковому заявлению Оксаны Марченко, в котором обжалован п. 5 приложения 1 к решению СНБО Украины, согласно которому применены санкции до истицы. Рассмотрение дела в судебном заседании назначено на 13 апреля 2021 года в 11:00.

Пресс-служба суда напомнила, что на 9:30 7 апреля 2021 года назначено рассмотрение дела № 9901/69/21 по иску Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ), в котором обжалован п. 1 приложения 2 к решению СНБО Украины, согласно которому применены санкции к истцу.

"Кроме этого, 17 марта 2021 года поступил иск, которым обжалуется п. 3 приложения 1 к введенному в действие этим Указом решение СНБО, согласно которому применены санкции до истца - гражданки Украины Натальи Лавренюк (регистрационный номер дела - № 9901/80/21)", - добавили в суде.