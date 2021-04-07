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Верховный суд открыл дело по отмене Зеленским назначения судей КСУ

Автор: Даша Харченко

Верховный суд открыл производство по делам относительно обжалования указа президента Украины, которым отменено назначение судей КСУ. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 29 апреля 2021 года в 10:00.

Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Отмечается, что 5 апреля 2021 года Кассационный административный суд в составе ВС принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по иску Александра Тупицкого относительно обжалования указа президента Украины от 27 марта 2021 года "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении истца судьей КСУ

Отметим, что 27 марта Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении и Александра Тупицкого Касминина судьями КСУ.

Напомним, ранее Тупицкий анонсировал, что обжалует указ Зеленского в Верховном суде.

Как известно, после решения президента Тупицкий издал распоряжение о созыве специального заседания КСУ на 12 апреля.

Какова сейчас ситуация в КСУ, более подробно в материале "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

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