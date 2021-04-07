ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Верховний суд відкрив справу щодо скасування Зеленським призначення суддів КСУ

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 02:31
Верховний суд відкрив справу щодо скасування Зеленським призначення суддів КСУ Фото: голова КСУ Олександр Тупицький (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Верховний суд відкрив провадження у справах щодо оскарження указу президента України, яким скасовано призначення суддів КСУ. Судове засідання з розгляду справи призначене на 29 квітня 2021 року о 10:00.

Про це повідомляє прес-служба ВС.

Зазначається, що 5 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі ВС прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 року "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 року про призначення позивача суддею КСУ.

Зазначимо, що 27 березня Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Нагадаємо, раніше Тупицький анонсував, що оскаржить указ Зеленського у Верховному суді.

Як відомо, після рішення президента Тупицький видав розпорядження про скликання спеціального засідання КСУ на 12 квітня.

Яка зараз ситуація в КСУ, більш детально в матеріалі "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Конституционный суд Украины
NEWS
Зеленський цього тижня відвідає Донбас
Зеленський цього тижня відвідає Донбас
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік