Верховний суд відкрив справу щодо скасування Зеленським призначення суддів КСУ

Верховний суд відкрив провадження у справах щодо оскарження указу президента України, яким скасовано призначення суддів КСУ. Судове засідання з розгляду справи призначене на 29 квітня 2021 року о 10:00.

Зазначається, що 5 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі ВС прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 року "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 року про призначення позивача суддею КСУ.

Зазначимо, що 27 березня Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Нагадаємо, раніше Тупицький анонсував, що оскаржить указ Зеленського у Верховному суді.

Як відомо, після рішення президента Тупицький видав розпорядження про скликання спеціального засідання КСУ на 12 квітня.

Яка зараз ситуація в КСУ, більш детально в матеріалі "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".