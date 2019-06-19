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Верховний суд відхилив скаргу Коломойського щодо аудиторів ПриватБанку

Новини » Економіка    19.06.2019 - 11:57
Верховний суд відхилив скаргу Коломойського щодо аудиторів ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коломойський намагався скасувати проведення аудиту Kroll у ПриватБанку

Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Ігоря Коломойського щодо заборони Національному банку, Міністерству фінансів, "ПриватБанку" та їх консультантам виконувати умови будь-яких договорів, які стосуються Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Заборона була ухвалена Солом’янським райсудом м. Києва 15 грудня 2017 року за клопотанням Коломойського як забезпечення його позову.

Цей суд заборонив компаніям AlixPartners Services UK LLP (Великобританія), Kroll Associates U.K. LLP (Великобританія), Hogan Lovells International LLP (Великобританія), їх дочірнім підприємствам та/або представництвам та/або філіям, ТОВ "АСТЕРС", ТОВ "АСТЕРС КОНСАЛТ", ТОВ "АЛІКСПАРТНЕРЗ (УКРАЇНА)" виконувати умови, вимоги та будь-які інші положення будь-яких договорів прямо та/або опосередковано стосуються та/або будь-яким чином впливають та/або впливатимуть на права та/або законні інтереси Коломойського.

Проте Апеляційний суд м. Києва 28 серпня 2018 року скасував ухвалу суду першої інстанції.

Зазначимо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit "ПриватБанку", підтвердила, що банк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до заподіяння збитків банку як мінімум у розмірі 5,5 млрд доларів.

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