Верховный суд отклонил кассационную жалобу на задержание Вышинского

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу относительно задержания руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинського. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как сообщается, 27 мая объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирилла Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского городского суда от 28 мая прошлого года и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства.

Обнародование полного текста судебного решения состоится 3 июня.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура обвинила Вышинского в размещении статей 72 "антиукраинского направления".

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прокомментировала вопрос возможного обмена Вышинского. Так, омбудсмен считает проблему Вышинского "особой". При этом сам главный редактор подчеркнул, что его не интересует обмен на украинских военнопленных.

Кроме того, в начале мая Подольский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей Вышинского еще на 2 месяца, до 22 июля.