UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Верховный суд отказался признавать ликвидацию УПЦ Киевского патриархата незаконной

Автор: РБК-Украина

Верховный суд принял отказался признавать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации. Разбирательство инициировал почетный патриарх Филарет.

Об этом в Facebook сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

По его словам, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.

"Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела", - отметил Зоря.

Напомним, по данным опроса, который проводился осенью 2020 года, что патриарху Филарету доверяют 29% украинцев и 25% не доверяют.

В одном из интервью Филарет заявлял, что имел постоянные контакты и сотрудничал с советским КГБ. По его словам, без согласия КГБ невозможно было назначить ни епископа, ни священника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УПЦ КППЦУ