Верховный суд отказался признавать ликвидацию УПЦ Киевского патриархата незаконной

По его словам, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.

"Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела", - отметил Зоря.