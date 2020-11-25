Украинцы определились с отношением к церковным иерархам

Фото: Митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего украинцы доверяют митрополиту Епифанию и папе римскому Франциску

Уровень доверия украинцев к церковным иерархам во всех случаях превышает недоверие. Исключение является только московский патриарх Кирилл.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В октябре 2020 года предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию доверяют 44% граждан (против 16% тех, кто не доверяет); предстоятелю УПЦ Московского патриархата митрополиту Онуфрию - 32% (против 26%); главе Украинской греко-католической церкви Святославу - 29% (против 16%); доля тех, кто доверяет патриарху Филарету, несколько превышает долю тех, кто ему не доверяет (29% и 25%, соответственно)

Доверие к вселенскому патриарху Варфоломею выразили 32% опрошенных; недоверие - 16%.

Высоким кем является уровень доверия к папе римскому Франциску - 45% против 14% тех, кто ему не доверяет.

При этом московскому патриарху Кириллу доверяют 15% украинцев, не доверяют - 45%.

Опрос Центра Разумкова, проведенный с 1 по 8 октября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в июне 2020 года к Православной церкви Украины (ПЦУ) положительно относились 42,4% респондентов, отрицательно - 10,3%, нейтрально - 37,2%, Баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%.

По данным опроса КМИС, в июне две трети украинцев (65,7%) считают, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний должен возглавить церковь после объединения ПЦУ и УПЦ Московского патриархата.