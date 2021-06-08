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Верховний суд відмовився визнавати ліквідацію УПЦ Київського патріархату незаконною

Автор: РБК-Україна

Верховний суд ухвалив рішення визнавати незаконним рішення Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату про її ліквідацію. Розгляд ініціював почесний патріарх Філарет.

Про це в Facebook повідомив спікер ПЦУ Євстратій Зоря.

За його словами, суд остаточно поставив крапку в численних спробах Філарета оскаржити рішення собору УПЦ Київського патріархату від 15 Грудня 2018 року в Малій Софії. На цьому соборі було прийнято рішення про ліквідацію церкви та входження її парафій до ПЦУ.

"Верховний суд визначив, що рішення Помісного собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ церкви і держави і неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи", - зазначив Зоря.

Нагадаємо, за даними опитування, яке проводилося восени 2020 року, що патріарху Філарету довіряють 29% українців і 25% не довіряють.

В одному з інтерв'ю Філарет заявляв, що мав постійні контакти і співпрацював з радянським КДБ. За його словами, без згоди КДБ неможливо було призначити ні єпископа, ні священика.

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