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Верховний суд відмовився передати справу Мангера до Херсону

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 15:59
Верховний суд відмовився передати справу Мангера до Херсону
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Справа Мангера і Левіна продовжить розглядатися в Києві

Справа голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який звинувачується в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, продовжить розглядатися в Києві. Захист Мангера просив передати справу до Херсонського міського суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного суду в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні Верховний суд залишив без задоволення клопотання адвоката про передачу кримінального провадження щодо Мангера і Олексія Левіна (ймовірний організатор вбивства) з Печерського райсуду Києва до Херсона.

Крім того, судді не задовольнили подання голови Київського апеляційного суду про направлення матеріалів цього кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Зазначимо, Мангер звинувачується в замовленні нападу на Гандзюк, в результаті якого вона померла. Левін звинувачується в організації цього нападу.

Нагадаємо, наприкінці липня до суду направили обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна.

Обидва фігуранта перебувають під вартою; на сьогодні вироки отримали тільки виконавці нападу на Гандзюк, які облили дівчину сірчаною кислотою.

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Новини України Верховный судКатерина ГандзюкВладислав Мангер
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