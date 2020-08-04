ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мангера оставили под стражей по делу Гандзюк

Киев, Вторник 04 августа 2020 14:59
Мангера оставили под стражей по делу Гандзюк
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Суд оставил без рассмотрения апелляцию стороны защиты

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк. Он пробудет под стражей до 11 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее решение было принято коллегией судей по итогам рассмотрения апелляции стороны защиты.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде.

В суде отметили, что Мангер подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, нападение не Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года возле ее дома в Херсоне. Девушку облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла в больнице. Правоохранители подозревают в организации нападения Алексея Левина, по заказу Владислава Мангера.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинение против Левина и Мангера.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 24 августа другого подозреваемого по делу Гандзюк Алексея Левина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь