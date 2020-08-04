Мангера оставили под стражей по делу Гандзюк

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Суд оставил без рассмотрения апелляцию стороны защиты

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк. Он пробудет под стражей до 11 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее решение было принято коллегией судей по итогам рассмотрения апелляции стороны защиты.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде.

В суде отметили, что Мангер подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, нападение не Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года возле ее дома в Херсоне. Девушку облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла в больнице. Правоохранители подозревают в организации нападения Алексея Левина, по заказу Владислава Мангера.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинение против Левина и Мангера.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 24 августа другого подозреваемого по делу Гандзюк Алексея Левина.