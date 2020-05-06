Верховный суд отложил на июнь заседание по делу вкладов Суркисов в ПриватБанке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело продолжат рассматривать в следующем месяце

Верховный суд продолжит рассмотрение дела о национализации вкладов братьев Суркисов в "ПриватБанке" 15 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

Сообщается, что Большая палата Верховного суда назначила заседание по этому делу на 15 июня. Истцы требуют признать противоправным решение НБУ, Фонда гарантирования вкладов, "ПриватБанка" и Минфина о конвертации их активов на сумму около 1 млрд гривен.

"Заседание состоится 15 июня 2020 в 10:30 в помещении Верховного суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НБУ сообщали, что рассмотрение этого дела продолжится 18 мая.

До этого дело сняли с рассмотрения в связи с обращением судей в Офис генпрокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Отметим, вердикта Верховного суда ждет Шестой апелляционный административный суд, который рассматривает жалобу на решение о признании национализации "ПриватБанка" незаконной.

Ранее также сообщалось, что ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов.