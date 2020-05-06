ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верховный суд отложил на июнь заседание по делу вкладов Суркисов в ПриватБанке

Новости » Политика     06.05.2020 - 18:27
Верховный суд отложил на июнь заседание по делу вкладов Суркисов в ПриватБанке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело продолжат рассматривать в следующем месяце

Верховный суд продолжит рассмотрение дела о национализации вкладов братьев Суркисов в "ПриватБанке" 15 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

Сообщается, что Большая палата Верховного суда назначила заседание по этому делу на 15 июня. Истцы требуют признать противоправным решение НБУ, Фонда гарантирования вкладов, "ПриватБанка" и Минфина о конвертации их активов на сумму около 1 млрд гривен.

"Заседание состоится 15 июня 2020 в 10:30 в помещении Верховного суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НБУ сообщали, что рассмотрение этого дела продолжится 18 мая.

До этого дело сняли с рассмотрения в связи с обращением судей в Офис генпрокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Отметим, вердикта Верховного суда ждет Шестой апелляционный административный суд, который рассматривает жалобу на решение о признании национализации "ПриватБанка" незаконной.

Ранее также сообщалось, что ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов.

Судьи Верховного суда обвинили Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка
Новости Украины ПриватБанкСуркисвклады
News
On Top