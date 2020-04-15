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ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов

Новости » Политика     15.04.2020 - 15:47
ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
Фото: Григорий и Игорь Суркисы (УНИАН)

Депозиты офшоров попали под конвертацию в акции при национализации ПриватБанка

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ПриватБанка" и подтвердил решение Печерского райсуда о взыскании 250 млн долларов в пользу офшорных компаний бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Об этом на онлайн-брифинге заявил юрист "ПриватБанка" Андрей Пожидаев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с учетом того, что позиции банка и офшоров заслушивали на прошлом заседании, сегодня с аргументами выступили представители Кабмина.

"Они стали на сторону "ПриватБанка", дополнительно был заявлен аргумент, что судья Пидпалый (судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый, - ред.) не мог рассматривать это дело… Судьи вышли с решением о том, чтобы апелляционную жалобу "ПриватБанка" отклонить, решение судьи Пидпалого оставить в силе", - отметил Пожидаев.

Он уточнил, что за неисполнение определения суда банку будут грозить штрафы и уголовные дела.

Напомним, в марте Печерский райсуд обязал "ПриватБанк" выплатить эти средства офшорам Суркисов. В частности, суд подтвердил обязанность банка выполнить условия депозитных договоров с кипрскими компаниями, которые принадлежат братьям Суркисам. В рамках национализации средства этих компаний попали под операцию bail-in - принудительную конвертацию в акции банка.

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