Верховний суд відклав на червень засідання у справі вкладів Суркісів у ПриватБанку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Справу продовжать розглядати наступного місяця

Верховний суд продовжить розгляд справи про націоналізацію вкладів братів Суркісів у "ПриватБанку" 15 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.

Повідомляється, що Велика палата Верховного суду призначила засідання у цій справі на 15 червня. Позивачі вимагають визнати протиправним рішення НБУ, Фонду гарантування вкладів "Приватбанку" і Мінфіну про конвертацію їхніх активів на суму близько 1 млрд гривень.

"Засідання відбудеться 15 червня 2020 о 10:30 в приміщенні Верховного суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомляли, що розгляд справи продовжиться 18 травня.

До цього справу зняли з розгляду у зв'язку з зверненням суддів до Офісу генпрокурора і Вищої ради правосуддя з заявою про тиск на суд з боку генпрокурора Ірини Венедиктової.

Зазначимо, вердикту Верховного суду чекає Шостий апеляційний адміністративний суд, який розглядає скаргу на рішення про визнання націоналізації "ПриватБанку" незаконною.

Раніше також повідомлялося, що ПриватБанк програв офшорам Суркісів апеляцію на 250 млн доларів.