Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая

Заседание начнется в 10:30 в понедельник
Верховный суд 18 мая продолжит рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на сумму свыше 1 млрд гривен во время национализации "Приватбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В НБУ напомнили, что предыдущее заседание по этому делу было отменено якобы из-за давление на судей.
"Сегодня стало известно, что рассмотрение процесса продолжится в 10:30 18 мая", - сообщили в Нацбанке.
Розгляд справи родини Суркісів у Верховному Суді відбудеться 18 травня.