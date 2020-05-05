Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание начнется в 10:30 в понедельник

Верховный суд 18 мая продолжит рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на сумму свыше 1 млрд гривен во время национализации "Приватбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В НБУ напомнили, что предыдущее заседание по этому делу было отменено якобы из-за давление на судей.

"Сегодня стало известно, что рассмотрение процесса продолжится в 10:30 18 мая", - сообщили в Нацбанке.