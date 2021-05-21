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Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Автор: Олег Черныш

Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал украинского генерала Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под оккупированным Луганском в 2014 году. Ранее его приговорили к 7 годам тюрьмы за халатность.

Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевшей стороны Виталий Погосян.

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево не будет. Назаров признан невиновным", - написал он.

Отметим, в 2017 году Павлоградский суд Днепропетровской области приговорил Назарова к 7 годам лишения свободы за служебную халатности при организации операции по переправке украинских десантников на Луганский аэродром. В июне 2014 года боевики так называемой "ЛНР" сбили самолет Ил-76 с десантниками при посадке в аэропорту, погибли 49 военных.

Назаров с мая 2014 был начальником оперативного штаба АТО. На этом посту спланировал около 40 операций, среди которых были меры по деблокированию группировки ВСУ, которая защищала Луганский аэропорт. В день катастрофы штаб получил информацию о наличии зенитно-ракетных комплексов у боевиков, но по словам генерала, данные были спорными.

В марте 2021 года суд в Днепре по делу об этой катастрофе заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Также получили пожизненный срок без конфискации имущества командиры боевиков Александр Гуреев и Андрей Патрушев.

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