Верховний суд виправдав генерала Назарова у справі про катастрофу Іл-76

Касаційний кримінальний суд Верховного суду виправдав українського генерала Віктора Назарова, який був засуджений у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під окупованим Луганськом у 2014 році. Раніше його засудили до 7 років в'язниці за недбалість.
Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої сторони Віталій Погосян.
"Все, вироків по Іловайську та Дебальцево не буде. Назаров визнаний невинним", - написав він.
У рішенні суду йдеться, що справу Назарова закрито в зв'язку з відсутністю в його діях кримінального злочину. Виправдувальний вирок мотивований тим, що на підставі встановлених обставин висновок про те, що у нього була можливість попередити удар по літаку, був невірним.
Зазначимо, у 2017 році Павлоградський суд Дніпропетровської області засудив Назарова до 7 років позбавлення волі за службову недбалість при організації операції з переправлення українських десантників на Луганський аеродром. У червні 2014 року бойовики так званої "ЛНР" збили літак Іл-76 з десантниками при посадці в аеропорту, загинули 49 військових.
Назаров з травня 2014 був начальником оперативного штабу АТО. На цій посаді спланував близько 40 операцій, серед яких були заходи з деблокування угруповання ЗСУ, яке захищало Луганський аеропорт. У день катастрофи штаб отримав інформацію про наявність зенітно-ракетних комплексів у бойовиків, але за словами генерала, дані були спірними.
У березні 2021 року суд у Дніпрі у справі про цю катастрофу заочно засудив до довічного терміну колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. Також отримали довічний термін без конфіскації майна командири бойовиків Олександр Гурєєв і Андрій Патрушев.