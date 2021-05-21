Верховний суд виправдав генерала Назарова у справі про катастрофу Іл-76

Касаційний кримінальний суд Верховного суду виправдав українського генерала Віктора Назарова, який був засуджений у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під окупованим Луганськом у 2014 році. Раніше його засудили до 7 років в'язниці за недбалість.

Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої сторони Віталій Погосян.

"Все, вироків по Іловайську та Дебальцево не буде. Назаров визнаний невинним", - написав він. У рішенні суду йдеться, що справу Назарова закрито в зв'язку з відсутністю в його діях кримінального злочину. Виправдувальний вирок мотивований тим, що на підставі встановлених обставин висновок про те, що у нього була можливість попередити удар по літаку, був невірним.