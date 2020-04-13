Верховный суд назначил дату рассмотрения дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение суда повлияет на решение о законности национализации "ПриватБанка"

Большая палата Верховного суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 10:30 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На последнем заседании судом был объявлен перерыв. Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "ПриватБанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "ПриватБанке" были взысканы в пользу государства.

Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решение о выводе "ПриватБанка" с рынка. Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Напомним, семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена средств на акции "ПриватБанка" (bail-in). По данным НБУ, bail-in является стандартной международной практикой, когда средства собственников и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков тратились на компенсацию денег экс-владельцами и связанными с ними лицами. На сегодняшний день количество исков к НБУ об отмене связанности и bail-in насчитывается около 50 на общую сумму 20 млрд грн.