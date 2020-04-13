Верховний суд призначив дату розгляду справи про вклади Суркісів у ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення суду вплине на рішення про законність націоналізації "ПриватБанку"

Велика палата Верховного суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

На останньому засіданні судом була оголошена перерва. Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з екс-власниками "ПриватБанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їх рахунках у "ПриватБанку" були стягнуті на користь держави.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку. Суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, сім'я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in). За даними НБУ, bail-in є стандартною міжнародною практикою, коли кошти власників та пов'язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків витрачалися на компенсацію грошей екс-власниками та пов'язаними з ними особами. На сьогоднішній день кількість позовів до НБУ про скасування зв'язності та bail-in налічується близько 50 на загальну суму 20 млрд грн.