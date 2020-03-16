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Верховный суд начала слушания по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Новости » Экономика     16.03.2020 - 12:17
Верховный суд начала слушания по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение суда прямо повлияет на решение о законности национализации "ПриватБанка"

Большая палата Верховного суда сегодня, 16 марта, начала слушания по делу о связи семьи Суркисов с экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, потенциальные последствия рассмотрения этого судебного процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд.

"От этого судебного процесса будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "ПриватБанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлено до рассмотрения "дела семьи Суркисов", - говорится в сообщении.

Чи можна було уникнути націоналізації ПриватБанку?

Сьогодні продовжиться судова битва за законність націоналізації ПриватБанку. Щойно Велика Палата Верховного Суду розпочала слухання у справі про пов’язаність родини Суркісів з ексвласниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

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