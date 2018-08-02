В Верховный суд набирают еще 78 судей

В ВККС сообщили детали конкурса в Верховный суд Украины

В Верховный суд Украины объявлен конкурс на занятие 78 должностей судей. Соответствующее решение приняла Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины во время заседания в четверг, 2 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, есть 26 вакансий на должности в Кассационный административный суд, 23 - на должности в Гражданский суд, 16 - в Хозяйственный суд, 13 - в Кассационный уголовный суд.

Как сообщил член ВККСУ Станислав Щотка, набор судей в Верховный и антикоррупционный суды будет проходить в два отдельных конкурса.

"Один конкурс на замещение должностей в Верховный суд, а один в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и апелляционную палату в ВАКС", - сообщил он.

В общем, по решению комиссии, в Верховном суде будут работать 196 судей. Максимальное количество, предусмотренное законом - 200 судей

"С учетом нагрузки судей различных инстанций, Государственная судебная администрация решила, что в ВСУ должны работать 196 судей", - уточнили в ВККСУ.

Всего на конкурс в Верховный суд могут подавать свои кандидатуры судьи, адвокаты и юристы с совокупным стажем на этих должностях от 10 лет. На сегодня о намерениях взять участь в конкурсе заявили 842 юриста.

Напомним, с 7 ноября 2016 года ВККСУ провела первый конкурс на занятие 120 должностей кассационных судов Верховного суда - по 30 мест в гражданском, хозяйственном, административном и уголовном. По результатам конкурса, в ВСУ работает 115 судей. Во время проведения этого конкурса в Верховный суд впервые могли участвовать адвокаты и ученые, которые имеют 10 лет профессионального стажа.

Как писало РБК-Украина, судьи Высшего антикоррупционного суда будут получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч гривен ежемесячно.