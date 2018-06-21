Нардепи запропонують парламенту оновити склад ВККС

У парламенту є два тижні на внесення правок

У зв’язку зі створенням Вищого антикорупційного суду народні депутати планують внести до закону "Про судоустрій та статус суддів" поправку щодо необхідності зміни складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це у коментарі РБК-Україна розповів перший заступник комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

"Закон про статус суддів ми щойно прийняли. У нас є два тижні на внесення правок", - розповів Ємець.

Депутат пояснив, що дві поправки до закону "Про судоустрій" впливатимуть на процес запуску Вищого антикорупційного суду. Зокрема, планується запропонувати парламенту змінити склад вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка братиме участь у конкурсному відборі кандидатів на посади суддів.

"Перше питання стосується зміни складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Той склад ВККС, який є зараз - не може проводити конкурс до антикорупційного суду через ту якість і ті зауваження, які є до ВККС стосовно проведення попередніх конкурсів", - розповів Ємець.

Член профільного комітету також наголосив, що у складі колегії Вищого антикорупційного суду не має бути судді-спостерігача.

"У законі записано, що в складі колегії суддів обов’язкового має бути п’ятирічний суддя (із досвідом роботи суддею строком не менше 5 років, - ред.). Це якийсь формат "смотрящего" за суддями. Якщо ми говоримо, щоб ВККС належно виконує свою роботу, то там не має бути суддів, які не знають як написати рішення. Адже під час складання іспитів кандидати продемонструють, що мають правові навички та достатньо обізнані. Не потрібен якийсь порадник з 5-річним досвідом. Це виглядає як план завести "смотрящего" з судової системи", - додав він.

Нагадаємо, 21 червня 2018 року парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".

Також Верховна рада підтримала у першому читанні за основу законопроект №7441 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд".