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"Верховный суд" Крыма оставил под стражей активиста Приходько

Новости » Общество     31.10.2019 - 17:03
"Верховный суд" Крыма оставил под стражей активиста Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Приходько оставили под стражей до 10 декабря

Подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма в четверг, 31 октября, отклонил апелляционную жалобу адвоката на арест проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как сообщается, Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря 2019 года.

Напомним, 28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинение жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Приходько был задержан 10 октября по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В его гараже нашли взрывчатку. В суде он заявил, что ее ему подбросили сотрудники ФСБ.

Добавим, что сотрудники пенитенциарного учреждения в аннексированном Крыму не выдают Олегу Приходько лекарства. У него выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, сотрудники ФСБ РФ задержали двух жителей Севастополя на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Задержания проводились в пунктах пропуска Армянск и Джанкой.

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