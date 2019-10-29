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Арест политзаключенного Приходько обжалуют 31 октября

Новости » Политика    29.10.2019 - 14:42
Арест политзаключенного Приходько обжалуют 31 октября
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Приходько обвиняют в подготовке теракта и незаконном изготовлении оружия

Арест политзаключенного Олега Приходько обжалуют 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что подконтрольный Кремлю суд в Крыму определил дату заседания по рассмотрению апелляции на арест проукраинского активиста Олега Приходько.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя о взятии под стражу Приходько состоится 31 октября, в 14:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 28 октября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила обвинение жителю Крыма Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Как сообщает РБК-Украина, Приходько задержан 10 октября по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Сообщалось, что в гараже политзаключенного нашли взрывчатку. В суде он заявил, что ее ему подбросили сотрудники ФСБ.

РБК-Украина писало, что сотрудники пенитенциарного учреждения в аннексированном Крыму не выдают Приходько лекарства. У него выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта.

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