Верховный суд изменил правила расчета военных пенсий

Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

Индексация пенсий должна быть учтена в составе денежного довольствия военнослужащих для расчета пенсии за выслугу лет

Индексация пенсий военным должна быть учтена в составе денежного довольствия военнослужащих для расчета пенсии за выслугу лет. Об этом говорится в выводах Верховного суда, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску лица в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Вместе с тем при исчислении пенсии не учитываются ежеквартальные и разовые виды премий.

Сообщается, что истец, которому выплачивается пенсия по инвалидности, просил обязать ответчика перечислить и выплачивать пенсию в размере, вычисленном с 80% денежного обеспечения с учетом денежной помощи на оздоровление, индексации, единовременного пособия при увольнении в размерах, указанных в справке воинской части, а также осуществить выплату суммы перерасчета.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Суды исходили из того, что вышеперечисленная помощь является одноразовым дополнительным видом обеспечения, которая в соответствии с украинским законодательством входит в состав денежного обеспечения военнослужащих, а потому должна быть учтена при исчислении пенсии.

Просмотрев указанные судебные решения, Верховный суд кассационную жалобу удовлетворил частично. Постановления судов предыдущих инстанций отменил в части удовлетворения иска по учету денежной помощи на оздоровление и единовременного денежного пособия при увольнении и отказал в удовлетворении иска в этой части. При этом в другой части судебные решения оставил без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсии военнослужащих и представителей силовых органов выросли вдвое.