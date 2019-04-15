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Верховний суд змінив правила обчислення військових пенсій

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 13:14
Верховний суд змінив правила обчислення військових пенсій
Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

Індексація пенсій має бути врахована у складі грошового забезпечення військовослужбовців для розрахунку пенсії за вислугу років

Індексація пенсій військовим повинна бути врахована у складі грошового забезпечення військовослужбовців для розрахунку пенсії за вислугу років. Про це йдеться в висновках Верховного суду, розглянувши у касаційному порядку справу за позовом особи в територіальний орган Пенсійного фонду України.

Разом з тим при обчисленні пенсії не враховуються щоквартальні та разові види премій.

Повідомляється, що позивач, яким виплачується пенсія по інвалідності, просив зобов'язати відповідача перерахувати та виплачувати пенсію в розмірі, обчисленому з 80% грошового забезпечення з урахуванням грошової допомоги на оздоровлення, індексації, одноразової допомоги при звільненні у розмірах, зазначених у довідці військової частини, а також здійснити виплату суми перерахунку

Суд першої інстанції задовольнив позов. Суди виходили з того, що вищеперелічена допомога є одноразовим додатковим видом забезпечення, яка згідно з українським законодавством входить до складу грошового забезпечення військовослужбовців, а тому повинна бути врахована при обчисленні пенсії.

Переглянувши зазначені судові рішення, Верховний суд касаційну скаргу задовольнив частково. Постанови судів попередніх інстанцій скасував в частині задоволення позову з обліку грошової допомоги на оздоровлення та одноразової грошової допомоги при звільненні і відмовив у задоволенні позову в цій частині. При цьому в іншій частині судові рішення залишив без змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсії військовослужбовців і представників силових органів зросли вдвічі.

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