Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом самолете

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского самолета под Тегераном и потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing. Об этом сообщает Fars News.

Он заявил, что вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана.

Также Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, и подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе.

Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".

В своем Twitter глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал, что по предварительным выводам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана установлено, что к катастрофе привела "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США".