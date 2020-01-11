Верховний лідер Ірану зажадав опублікувати дані про збитий літак

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї був проінформований про ненавмисному збиванні українського літака під Тегераном і зажадав опублікувати дані про збитий Boeing. Про це повідомляє Fars News.

Він заявив, що вся інформація повинна бути оприлюднена після зустрічі вищого органу безпеки Ірану.

Також Хаменеї доручив провести екстрене засідання Вищої ради національної безпеки, і підтвердив, що причини події і результати розслідування будуть оприлюднені у відкритому доступі.

Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

У заяві генерального штабу йдеться, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності у зв'язку з очікуванням можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також йдеться про те, що український літак пролітав поруч з важливим військовим об'єктом".

У своєму Twitter глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав, що за попередніми висновками внутрішнього розслідування Збройних сил Ірану встановлено, що до катастрофи призвела "людська помилка під час кризи, викликаного авантюризмом США".