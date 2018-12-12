Верховный суд отклонил иск об отмене закона о "евробляхах"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Верховный суд отказал в открытии производства из-за прияняття закона

Верховный суд отказал в открытии производства из-за поддержки Верховной радой закона о налогообложении и растаможке ввезенных авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебную власть Украины".

Как отмечается, суд не удовлетворил иск ОО "Бюро добрых дел" к президенту Украины и Верховной раде Украины о признании противоправными действий парламента по принятию законопроектов "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (регистрационный № 8487 от 15 июня 2018 года) и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (регистрационный № 8488 от 15 июня 2018 года)

Кроме того, истец требовал признать эти нормативно-правовые акты незаконными и отменить их.

Истец утверждал, что законопроекты приняты с нарушением Регламента Верховной рады Украины. По мнению истца, президент Украины должен наложить вето на эти законопроекты, однако подписал их.

Верховный суд пришел к выводу, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмене законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, принятия или вступления их в силу.

Суд отметил, что Верховная рада Украины при рассмотрении и принятии законов, включающий в себя все стадии законодательного процесса, не выполняет властных управленческих функций, а реализует свои полномочия по законодательной деятельности. Это касается и полномочий президента Украины относительно подписания законов, принятых Верховной радой Украины.

Суд разъяснил, что рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины законов Украины, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, принятия или вступления их в силу, а также о решении вопросов о конституционности законов и других правовых актов Верховной рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, Верховную раду АР Крым отнесено к полномочиям Конституционного суда Украины

Постановление может быть обжаловано в большую Палату Верховного суда в течение пятнадцати дней со дня его подписания.

Напомним, законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным ГФС, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит",53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза".