Верховних суд відхилив позов про скасування закону про "євробляхи"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Верховний суд відмовив у відкритті проваджень через прияняття закону

Верховний суд відмовив у відкритті провадження через підтримку Верховною радою законів про оподаткування та розмитнення ввезених авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судову владу України".

Як зазначається, суд не задовільнив позов ГО "Бюро добрих справ" до президента України та Верховної ради України про визнання протиправними дій парламенту щодо прийняття законопроектів "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (реєстраційний № 8487 від 15 червня 2018 року) і "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (реєстраційний № 8488 від 15 червня 2018 року).

Крім того, позивач вимагав визнати ці нормативно-правових актів незаконними та скасувати їх.

Позивач стверджував, що законопроекти ухвалено з порушенням Регламенту Верховної ради України. На думку позивача, президент України мав накласти вето на вказані законопроекти, проте підписав їх.

Верховний суд дійшов висновку, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на спори про визнання протиправними дій чи бездіяльності, скасування законопроектів, якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Суд зауважив, що Верховна рада України при розгляді та прийнятті законів, що включає в себе всі стадії законодавчого процесу, не виконує владних управлінських функцій, а реалізовує свої повноваження щодо законодавчої діяльності. Це стосується і повноважень президента України щодо підписання законів, прийнятих Верховною радою України.

Суд роз’яснив, що розгляд справи про відповідність Конституції України законів України, якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, а також про вирішення питань про конституційність законів та інших правових актів Верховної ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Верховної ради АР Крим віднесено до повноважень Конституційного суду України.

Ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її підписання.

Нагадаємо, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними ДФС, з початку 2018 року (станом на 1 листопада) в Україну було ввезено 173 тис. транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення з іноземною реєстрацією в режимі "транзит",53,1 тис. - у режимі "тимчасового ввезення".