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Верховную раду заминировали, проводится проверка

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 13 ноября, поступило сообщение о минировании Верховной рады. Сейчас на месте проводится проверка.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в полицию в 9:20.

"Сейчас на месте работаю службы. Информация еще проверяется", - сообщили в полиции.

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О том, проводилась ли эвакуация из здания Верховной рады, в полиции пока не смогли ответить.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве дважды "минировали" центральную станцию метро "Крещатик". В обоих случаях по результатам проверки взрывоопасных предметов выявлено не было.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

Также сообщалось, что в начале октября правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех электростанций Украины. Он требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

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