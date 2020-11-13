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Верховну раду замінували, проводиться перевірка

Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 13 листопада, надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Зараз на місці проводиться перевірка.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що повідомлення про замінування надійшло в поліцію о 9:20.

"Зараз на місці працюю служби. Інформація ще перевіряється", - повідомили в поліції.

Про те, чи проводилася евакуація з будівлі Верховної Ради, в поліції поки не змогли відповісти.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві двічі "мінували" центральну станцію метро "Хрещатик". В обох випадках за результатами перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

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Також повідомлялося, що на початку жовтня правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування всіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.

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Новини України КиївмінуванняВерховна Рада