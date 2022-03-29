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В Верховную Раду подали законопроект о запрете символики оккупантов

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Киев, Вторник 29 марта 2022 18:27
В Верховную Раду подали законопроект о запрете символики оккупантов Фото: Российский танк с буквой Z в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о запрете использования символики поддержки нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Официальный веб-портал парламента.

Законопроект представлен группой народных депутатов из разных фракций. Он призван наказывать за публичное использование, изготовление и распространение символов войск РФ в войне против Украины.

В документе речь идет о печально известных символах Z, V, O и других. Их российские оккупанты рисуют на военной технике и форменной одежде. Кроме того, граждане РФ используют символ во время акции на территории России.

Законопроектом предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов. За символику поддержки военной агрессии РФ против Украины можно будет оказаться за решеткой на 5 лет.

Кстати, американский госсекретарь не заметил существенного прогресса в переговорах Украины и РФ.

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