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Рада підтримала за основу законопроект щодо оприлюднення законів

НовиниПолітика    05.07.2018 - 17:20
Фото: Рада проголосувала без фракції БПП (РБК-Україна)
Фото: Рада проголосувала без фракції БПП (РБК-Україна)

Документ підтримали 240 депутатів ВР, притому що фракція БПП не брала участь у голосуванні

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №6518 "про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів", передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, що законопроект підтримали 240 нардепів, враховуючи, що фракція "Блок Петра Порошенка" відмовилася брати участь у голосуванні за будь-які закони до розгляду питання оновлення Центральної виборчої комісії.

 

Фото: голосування без БПП

Проектом пропонується визначити, що доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється, зокрема, шляхом їх офіційного оприлюднення (опублікування) відповідно до закону державними друкованими ЗМІ та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями) та розміщення на офіційних веб-сайтах органів держвлади та органів місцевого самоврядування.

Планується передбачити, що публікація законів та інших актів ВР у газеті "Голос України" вважатиметься офіційним оприлюдненням (опублікуванням), а офіційне опублікування постанов Кабінету міністрів України здійснюватиметься у газеті "Урядовий кур’єр".

Крім того, пропонується встановити, що дія закону "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" не поширюватиметься на державні друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи держвлади, що відповідно до закону здійснюють офіційне оприлюднення  (опублікування) законів та інших нормативно-правих актів (газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр").

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції БПП, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що фракція "Блок Петра Порошенка" вирішила не повертатися до сесійної зали на вечірнє пленарне засідання.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, голосование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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