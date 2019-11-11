В Раде зарегистрировали законопроект о разведке

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект №2412 "О разведке". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответственную информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - направлено на рассмотрение Комитету. Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Проект закона отмечен как безотлагательный.

Законопроектом предусматривается определение основных аспектов осуществления и обеспечения разведывательной деятельности.

На законодательном уровне нормируется структура разведывательного сообщества, включая разведывательные органы; определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны, которые привлекаются разведывательными органами для выполнения отдельных разведывательных задач; координационный орган по вопросам разведки, который может образовываться президентом Украины для содействия реализации его полномочий по руководству разведкой, обеспечения взаимодействия и координации совместной деятельности субъектов разведывательного сообщества", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что общая координация деятельности субъектов разведывательного сообщества осуществляется президентом Украины через возглавляемый им СНБО, который действует в соответствии с законом Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Также проектом закона предусмотрено осуществление контроля за деятельностью разведывательных органов Украины. В частности контроль за субъектами разведывательного сообщества осуществляют президент Украины, Верховная рада Украины и Счетная палата. Контроль за выполнением возложенных на сотрудников разведывательных органов задач осуществляют руководители этих органов и уполномоченные ими должностные лица в порядке, определенном законодательством (ведомственный контроль).

Напомним, 31 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о разведке будет принят до конца 2019 года. При этом он отметил, что принять данный законопроект будет трудно.