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Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП

Новости » Политика    23.05.2019 - 18:10
Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП
Иллюстративное фото (УНИАН)

Минюст запросил у АП информацию о проведении люстрационной проверки новоназначенных руководителей

Министерство юстиции просит Администрацию президента Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных глав ведомства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Таким образом Минюст отреагировал на обращения СМИ и общественных организаций о том, что глава АП Андрей Богдан может подпадать под люстрацию.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применении в отношении должности главы Администрации президента", - написал Петухов.

По его словам, за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает.

По его словам, в случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд.

Кроме того, сейчас Минюст запрашивает информацию о новых руководителях Администрации президента.

 

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Отметим, что Богдан не может занимать государственные должности по закону о люстрации, так как ранее занимал различные должности в правительстве Николая Азарова.

Сам Богдан заявил, что "попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо".

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