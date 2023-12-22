Верховний Суд відклав розгляд позову Parimatch до РБК-України через розслідування зв'язків букмекера з РФ

Попереднє засідання відбулося 19 грудня.

Судовий процес Parimatch проти українських журналістів триває із серпня 2022 року.

25 липня 2023 року Parimatch програв суд в апеляційній інстанції, після чого рішення набуло чинності. Згідно з ним, суд підтвердив правдивість інформації в журналістському розслідуванні зв'язків Parimatch з Росією.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапило кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилося, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

Раніше на запит РБК-Україна в Службі безпеки України зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.

Також ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) звернулася до апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції за зв'язки з Росією.

Нагадаємо, суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch у Росії після початку війни достовірною.