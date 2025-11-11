Верховний Суд відхилив апеляцію щодо скасування санкцій проти громадянина РФ: подробиці

Санкції проти громадянина РФ

Каімов Арбі Джамалдинович, уродженець Чеченської Республіки, оскаржував Указ Президента №203/2021, яким було введено в дію рішення РНБО про персональні санкції щодо осіб, пов’язаних із кримінальним світом.

Його прізвище було зазначене у списку як одне з понад шістсот фігурантів, яких в Україні визнали "ворами в законі" або іноземними кримінальними авторитетами. Зазначається, що санкції проти Каімова були застосовані саме щодо нього як частини ширшого списку.

Згідно з матеріалами справи, Каімов дізнався про застосування санкцій ще у травні 2021 року й подав перший позов через місяць, але справа була закрита у 2024 році через його повторну неявку на засідання без поважних причин.

Другий позов він подав лише у березні 2025-го, тобто після спливу шестимісячного строку, визначеного законом.

Верховний Суд поставив крапку у справі

У апеляційній скарзі, поданій через адвоката Олександра Літинського, позивач стверджував, що причини пропуску строку є поважними, та посилався на можливість повторного звернення після усунення підстав для залишення попереднього позову без розгляду.

Він також вказував на порушення права на доступ до правосуддя та суперечність принципам Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Проте Велика палата Верховного Суду не погодилася з цими аргументами.

Суд зазначив, що пропуск строку був наслідком недобросовісної поведінки самого позивача, який не з'являвся на засідання. Обмеження строків звернення до суду, за позицією суддів, не порушує права на справедливий суд, а забезпечує правову визначеність.

Посилаючись на практику ЄСПЛ (справи "Мушта проти України" та "Пономарьов проти України"), суд вказав, що обмеження строків є допустимими, якщо вони пропорційні та не перешкоджають використанню наявних засобів захисту.