Верховный Суд отклонил апелляцию по отмене санкций против гражданина РФ: подробности

Санкции против гражданина РФ

Каимов Арби Джамалдинович, уроженец Чеченской Республики, обжаловал Указ Президента №203/2021, которым было введено в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении лиц, связанных с криминальным миром.

Его фамилия была указана в списке как одного из более шестисот фигурантов, которых в Украине признали "ворами в законе" или иностранными криминальными авторитетами. Отмечается, что санкции против Каимова были применены именно к нему как части более широкого списка.

Согласно материалам дела, Каимов узнал о применении санкций еще в мае 2021 года и подал первый иск через месяц, но дело было закрыто в 2024 году из-за его повторной неявки на заседание без уважительных причин.

Второй иск он подал только в марте 2025-го, то есть после истечения шестимесячного срока, определенного законом.

Верховный Суд поставил точку в деле

В апелляционной жалобе, поданной через адвоката Александра Литинского, истец утверждал, что причины пропуска срока уважительны, и ссылался возможность повторного обращения после устранения оснований для оставления предыдущего иска без рассмотрения.

Он также указывал на нарушение права на доступ к правосудию и противоречие принципам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Тем не менее, Большая палата Верховного Суда не согласилась с этими аргументами.

Суд отметил, что пропуск срока был следствием недобросовестного поведения самого истца, не являвшегося на заседание. Ограничение сроков обращения в суд, по позиции судей, не нарушает права на справедливый суд, а обеспечивает правовую определенность.

Ссылаясь на практику ЕСПЧ (дела "Мушта против Украины" и "Пономарев против Украины"), суд указал, что ограничения сроков допустимы, если они пропорциональны и не препятствуют использованию имеющихся средств защиты.